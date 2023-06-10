Стрепетов: «Как бы финал Кубка России не стал для Федотова ложной дегтя в бочке меда»

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов ожидает острой борьбы от ЦСКА и «Краснодара» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Обе команды сейчас на ходу, нацелены на победу. Мы уже знаем, что Федотова объявили лучшим тренером года. И как бы тут ни получилась ложка дегтя в бочке меда, ведь «Краснодар» может преподнести сюрприз, и это будет неудивительно. Жду яркой игры, и Галицкий ставит задачу выиграть наконец трофей. ЦСКА — сильная, слаженная, рабочая машина. А «Краснодар» имеет Сперцяна, мальчишку, который сейчас нарасхват, и легионеров, которые с душой относятся к клубу. Так что борьба будет острой», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на игру продано более 46 тысяч билетов.