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Сегодня, 19:57

Стрепетов: «Как бы финал Кубка России не стал для Федотова ложной дегтя в бочке меда»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Алексей Стрепетов ожидает острой борьбы от ЦСКА и «Краснодара» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Обе команды сейчас на ходу, нацелены на победу. Мы уже знаем, что Федотова объявили лучшим тренером года. И как бы тут ни получилась ложка дегтя в бочке меда, ведь «Краснодар» может преподнести сюрприз, и это будет неудивительно. Жду яркой игры, и Галицкий ставит задачу выиграть наконец трофей. ЦСКА — сильная, слаженная, рабочая машина. А «Краснодар» имеет Сперцяна, мальчишку, который сейчас нарасхват, и легионеров, которые с душой относятся к клубу. Так что борьба будет острой», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на игру продано более 46 тысяч билетов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-kak-by-final-kubka-ne-stal-dlya-fedotova-lozhnoj-degtya-v-bochke-meda/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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