Судейский департамент забыл сообщить, что не сделал судья в матче «Спартака»

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) в последнем видеоразборе спорных моментов матчей FONBET Кубка России описал действия судьи Евгения Кукуляка, который на 37-й минуте игры первого этапа полуфинала Пути регионов «Спартак» — «Урал» (3:0) сначала ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых.

Спустя пару минут, после того, как вмешался ВАР Артем Любимов, рефери изменил свое решение и наказал Никиту Морозова 11-метровым ударом за фол на Данииле Денисове. «Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, назначив пенальти», — отметил ДСИ.

Но при этом ничего не сказано о том, следовало ли арбитру применить к нарушителю правил дисциплинарную санкцию.

Это важно, потому что на 36-й минуте тот же Морозов получил желтую карточку. Вторая привела бы к его удалению. Но Кукуляк ограничился назначением пенальти. На наш взгляд, ему также следовало прибегнуть к предупреждению и, соответственно, затем удалить Морозова.