Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Локомотив» в Кубке России, Егоров судит игру «Зенита» с «Динамо»

РФС объявил о назначении арбитров на первые матчи четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры пройдут 5-6 ноября. Павел Кукуян назначен на дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой. Встреча состоится 6 ноября. 5 ноября «Зенит» дома сыграет с московским «Динамо». Игру будет судить Егор Егоров. ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Шадыханов. 5 ноября (среда) «Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Юрий Баскаков. «Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Иван Сараев Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Филипкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Французов. «Зенит» — «Динамо» Москва: судья — Егор Егоров Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Гвардис. 6 ноября (четверг) «Спартак» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян Помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Виктор Кулагин.

zg ))))))))))))))))))) 06.11.2025

dimarmy Колдун,млин))))) 06.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Кукушечка в угоду Зениту будет свистеть в пользу Спартака! 04.11.2025

zg )))Тут то вообще пох,путь регионов никто не отменял!) 04.11.2025

dimarmy Вот тут с тобой согласен на все 100%!!! 04.11.2025

H R Пpoгнoзы футбoльных матчeй infostavki.ru 04.11.2025

zg Зеня много лет на "порядок выше",однако регулярно выхватывает!))))) 04.11.2025

dimarmy Ой, блин! Динамо - команда ниже среднего, теперь уже. И кто сидит на ВАРе, и кто в поле- для Динамо не имеет значения. Зеня на порядок выше, на сегодня, Динамо.. 04.11.2025

zg А причем здесь ништяк-не ништяк?Это как если бы Зениту поставили Турбина в поле и Николаева на ВАР!)))) 04.11.2025

dimarmy А до это матча у Динамо всё было ништяк?))) 04.11.2025

Saiga-спринтер Как говорил Тофик Бахрамов: как ни суди одна из команд будет очень не довольна - та, что проиграла. 04.11.2025

Saiga-спринтер вестимо - от суммы мзды. Газ.Пром побоку. 04.11.2025

Saiga-спринтер Самый хитрый из армян - Пашка Кукуян - судит честно/согласно суммы мзды. Кто положит больше в лопатник? 04.11.2025

zg И не будет 04.11.2025

TokTram_ Лядь, посмотришь комментарии - так любого судью обосрут. А других-то и нет 04.11.2025

zg Ну ты лихо задвинул!))))Поглядим!) 04.11.2025

zg Да пофигу,в принципе КуКу более менее адекватен,Цыганок вообще хз... 04.11.2025

zg У Зенита Егоров и Буланов,это огонь!Соболезнования Динамо! 04.11.2025

dinela Самый хитрый из армян это Паша Кукуян!Барев дзес,пацанчик!Он всё видит!:point_up:? 04.11.2025

Sinaron Хова, сможешь переплюнуть тушинских в обсуждении ангажированности Кукуяна? ))) 04.11.2025

Степочкин Не повезло Локо.... Будет мочить, чтобы Краснодар был выше. Напомню что Кукуян из Сочи Краснодарского края, ктому же армянского происхождения как и Галицкий и Сперцян. 04.11.2025

Микола Питерский Я тебе больше скажу. Еще и инспектором - бывший продажный судья (Бывший, в смысле, судья. Продажных бывших не бывыает), который явно испытывает чувство вины перед Зенитом. Явно в этом матче попытается искупить ее. Кабзда динамикам. Надо протест подавать 04.11.2025

Пятачок жопа, теперича он накукует спартаку 10 ку-ку 04.11.2025

kot Begemot Ну да, бывший родственник бывшей жены бывшего игрока, да ещё и из Саранска, он, разумеется, за Зенит.Или мстить Радимову станет? 04.11.2025

korkodil Выражаясь языком великих колумнистов СЭ, судейство Кукуяна похоже на его фамилию. 04.11.2025

mm1962 Опять Ху-ху. Сколько можно? 04.11.2025

Микола Питерский Мне кажется обоих. 04.11.2025

m_16 Мне даже интересно, кого будет топить Кукуян по указанию Газпрома. Хова, расскажи, я теряюсь в догадках. 04.11.2025

Gordon Сторонники заговоров (каких угодно) всегда будут жаловаться на судейство вне зависимости от чего бы то ни было) 04.11.2025

Микола Питерский По моему это заговор. Динамикам уже пора жаловаться на судейство. Как это так? На вар сидит родственник бывшей жены Радимова, который до сих пор входит в систему Зенита! За кого он будит судить? Еще и Егорова совратит... 04.11.2025