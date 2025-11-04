Видео
Футбол
FONBET Кубок России

Судейство

4 ноября, 14:08

Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Локомотив» в Кубке России, Егоров судит игру «Зенита» с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на первые матчи четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игры пройдут 5-6 ноября. Павел Кукуян назначен на дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой. Встреча состоится 6 ноября.

5 ноября «Зенит» дома сыграет с московским «Динамо». Игру будет судить Егор Егоров. ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Шадыханов.

5 ноября (среда)

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Иван Сараев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Филипкин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Французов.

«Зенит» — «Динамо» Москва: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Гвардис.

6 ноября (четверг)

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Виктор Кулагин.

Источник: РФС
35

  • zg

    )))))))))))))))))))

    06.11.2025

  • dimarmy

    Колдун,млин)))))

    06.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Кукушечка в угоду Зениту будет свистеть в пользу Спартака!

    04.11.2025

  • zg

    )))Тут то вообще пох,путь регионов никто не отменял!)

    04.11.2025

  • dimarmy

    Вот тут с тобой согласен на все 100%!!!

    04.11.2025

  • H R

    Пpoгнoзы футбoльных матчeй infostavki.ru

    04.11.2025

  • zg

    Зеня много лет на "порядок выше",однако регулярно выхватывает!)))))

    04.11.2025

  • dimarmy

    Ой, блин! Динамо - команда ниже среднего, теперь уже. И кто сидит на ВАРе, и кто в поле- для Динамо не имеет значения. Зеня на порядок выше, на сегодня, Динамо..

    04.11.2025

  • zg

    А причем здесь ништяк-не ништяк?Это как если бы Зениту поставили Турбина в поле и Николаева на ВАР!))))

    04.11.2025

  • dimarmy

    А до это матча у Динамо всё было ништяк?)))

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Как говорил Тофик Бахрамов: как ни суди одна из команд будет очень не довольна - та, что проиграла.

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    вестимо - от суммы мзды. Газ.Пром побоку.

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Самый хитрый из армян - Пашка Кукуян - судит честно/согласно суммы мзды. Кто положит больше в лопатник?

    04.11.2025

  • zg

    И не будет

    04.11.2025

  • TokTram_

    Лядь, посмотришь комментарии - так любого судью обосрут. А других-то и нет

    04.11.2025

  • zg

    Ну ты лихо задвинул!))))Поглядим!)

    04.11.2025

  • zg

    Да пофигу,в принципе КуКу более менее адекватен,Цыганок вообще хз...

    04.11.2025

  • zg

    У Зенита Егоров и Буланов,это огонь!Соболезнования Динамо!

    04.11.2025

  • dinela

    Самый хитрый из армян это Паша Кукуян!Барев дзес,пацанчик!Он всё видит!:point_up:?

    04.11.2025

  • Sinaron

    Хова, сможешь переплюнуть тушинских в обсуждении ангажированности Кукуяна? )))

    04.11.2025

  • Степочкин

    Не повезло Локо.... Будет мочить, чтобы Краснодар был выше. Напомню что Кукуян из Сочи Краснодарского края, ктому же армянского происхождения как и Галицкий и Сперцян.

    04.11.2025

  • Микола Питерский

    Я тебе больше скажу. Еще и инспектором - бывший продажный судья (Бывший, в смысле, судья. Продажных бывших не бывыает), который явно испытывает чувство вины перед Зенитом. Явно в этом матче попытается искупить ее. Кабзда динамикам. Надо протест подавать

    04.11.2025

  • Пятачок

    жопа, теперича он накукует спартаку 10 ку-ку

    04.11.2025

    04.11.2025

  • kot Begemot

    Ну да, бывший родственник бывшей жены бывшего игрока, да ещё и из Саранска, он, разумеется, за Зенит.Или мстить Радимову станет?

    04.11.2025

  • korkodil

    Выражаясь языком великих колумнистов СЭ, судейство Кукуяна похоже на его фамилию.

    04.11.2025

  • mm1962

    Опять Ху-ху. Сколько можно?

    04.11.2025

  • Микола Питерский

    Мне кажется обоих.

    04.11.2025

  • m_16

    Мне даже интересно, кого будет топить Кукуян по указанию Газпрома. Хова, расскажи, я теряюсь в догадках.

    04.11.2025

  • Gordon

    Сторонники заговоров (каких угодно) всегда будут жаловаться на судейство вне зависимости от чего бы то ни было)

    04.11.2025

  • Микола Питерский

    По моему это заговор. Динамикам уже пора жаловаться на судейство. Как это так? На вар сидит родственник бывшей жены Радимова, который до сих пор входит в систему Зенита! За кого он будит судить? Еще и Егорова совратит...

    04.11.2025

  • Chausov Alexey

    Вот радость то )

    04.11.2025

