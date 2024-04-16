Судья Болотенков прикреплен к «Балтике». Кто это придумал?

В судейскую бригаду, которая сегодня будет работать на кубковом матче ЦСКА — «Балтика», вошел ассистент арбитра Андрей Болотенков.

Интересно, что все три последних назначения этого рефери пришлись на игры с участием калининградской команды: ЦСКА — «Балтика» (16 апреля, Кубок), «Зенит» — «Балтика» (7 апреля, чемпионат) и «Балтика» — «Пари НН» (30 марта, чемпионат).

С 16 сентября прошлого года Болотенкова 15 раз назначали помощником судьи на матчи РПЛ и Кубка России. Семь из них, почти половина (!), с участием клуба из Калининграда: ЦСКА — «Балтика» (16 апреля, Кубок), «Зенит» — «Балтика» (7 апреля, чемпионат), «Балтика» — «Пари НН» (30 марта, чемпионат), «Балтика» — «Локомотив» (28 ноября, кубок), «Пари НН» — «Балтика» (12 ноября, чемпионат), «Балтика» — «Краснодар» (21 октября, чемпионат), «Балтика» — «Ростов» (16 сентября, чемпионат).

Разве это нормально?