Судья Хусаинов считает правильным удалением защитника «Урала» Гогличидзе

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал корреспонденту «СЭ» удаление защитника «Урала» Лео Гогличидзе в матче финала FONBET Кубка России Пути регионов против «Краснодара» (2:1).

«Любое нарушение, произошедшее на поле или за его пределами, это дисциплинарные санкции. Здесь нет взаимосвязи с продолжением игры. Если контакт был, значит, должно быть зафиксировано нарушение. Кордоба был в офсайде, Гогличидзе сыграл грубо и получил вторую желтую карточку, хотя это было уже после офсайда. Карасев принял правильное решение», — сказал Хусаинов «СЭ».

В составе «быков» отличились Кайо и Джон Кордоба. У екатеринбуржцев гол забил Эрик Бикфалви.

«Краснодар» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».