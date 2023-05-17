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Кубок России

17 мая, 21:58

Судья Хусаинов считает правильным удалением защитника «Урала» Гогличидзе

Константин Белов
Корреспондент
Лео Гогличидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал корреспонденту «СЭ» удаление защитника «Урала» Лео Гогличидзе в матче финала FONBET Кубка России Пути регионов против «Краснодара» (2:1).

«Любое нарушение, произошедшее на поле или за его пределами, это дисциплинарные санкции. Здесь нет взаимосвязи с продолжением игры. Если контакт был, значит, должно быть зафиксировано нарушение. Кордоба был в офсайде, Гогличидзе сыграл грубо и получил вторую желтую карточку, хотя это было уже после офсайда. Карасев принял правильное решение», — сказал Хусаинов «СЭ».

В составе «быков» отличились Кайо и Джон Кордоба. У екатеринбуржцев гол забил Эрик Бикфалви.

«Краснодар» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
17 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Урал
Джон Кордоба
Лео Гогличидзе
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
Сергей Хусаинов
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