Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 17:55

Судья Турбин после «отсидки» снова назначен на матч «Ростова». Чтобы исправился?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

Судья Евгений Турбин долгое время не получал назначений. Он был наказан за ошибку бригады арбитров в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» (2:1).

Рафаэль Шафеев в первом тайме ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой одного из уральских футболистов. А ВАР Турбин и АВАР Ян Бобровский ошибочно не вмешались. Все они потом были отстранены от работы.

Шафеев и Бобровский недавно получили назначения в РПЛ. А Турбина вернули только сейчас. И ему снова достался кубковый матч с участием «Ростова». Завтра в четвертьфинале команда Валерия Карпина встретится с ЦСКА.

Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Турбин
4
Обсудить
Читайте также
Глава UFC Дана Уайт провел 86 часов на одной воде
Фердинанд рассказал, почему Месси отписался в соцсетях от Гарначо
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
«Балтика» — «Локомотив»: Сулейманов вывел гостей вперед
«Динамо» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
«Динамо» — перед матчем с «Зенитом»: «Продолжим ли историю с забитыми мячами на первых минутах?»
«Балтика» — «Локомотив»: прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка России
«Балтика» показала красный мяч, который будет использован на матче с «Локомотивом» в случае снегопада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Балтика» и «Локомотив» назвали стартовые составы на первый четвертьфинальный матч Кубка России

«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России