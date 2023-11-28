Сулейманов поблагодарил болельщиков «Локомотива» после ничьей с «Балтикой»: «Когда они скандировали мою фамилию, было очень приятно»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился эмоциями после ничьей с «Балтикой» (2:2) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

23-летний форвард оформил дубль, забив решающий гол в концовке встречи.

«Эмоции...Если бы выиграли, было бы отлично. Я хочу выразить большую благодарность выразить болельщикам. Когда они скандировали мою фамилию, было очень приятно. Спасибо», — сказал Сулейманов в видео, которое опубликовала пресс-служба железнодорожников.

Ответная игра между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится 12 марта. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве.