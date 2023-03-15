Сунгатулин: «Нравится новый формат Кубка России, в этом сезоне мы играем больше матчей»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин после ничьей со «Спартаком» (1:1) высказался о новом формате ФОНБЕТ Кубка России.

«Да, думаю, что при своих трибунах в ответном матче будет играть легче. А так, шансы равные, что у нас, что у «Спартака». Дальше все будет зависеть от самой игры, как мы себя проявим. Мы просто идем от игры к игре. Без разницы, кто будет дальше. Сейчас надо «Спартак» пройти.

Мне больше нравится новый формат Кубка России. Его взяли из киберспорта. В Доте такой же формат соревнований. Нравится новый формат Кубка России, потому что увлекаюсь Дотой? Нет, просто в этом сезоне мы играем больше матчей. И еще, даже если ты вылетаешь из верхней сетки, то в плей-офф Пути регионов ты еще можешь побороться за трофей", — приводит слова Сунгатулина Metaratings.ru.

4 марта команды сыграли вничью 2:2 в матче 18-го тура РПЛ, а 14-го — со счетом 1:1 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.