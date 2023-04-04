Сунгатулин объяснил, почему «Спартак» не может обыграть «Урал»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин объяснил «СЭ», почему команда не проигрывает «Спартаку».

«Почему «Спартак» не может нас обыграть? У нас хорошая подготовка, тренеры разбирают соперника, у нас высокая мотивация. Виктор Михайлович Гончаренко — очень хороший тактик. Знает, кого когда надо выпустить на поле. Мы играем в каждом матче на 120 процентов и не думаем ни о какой серии», — сказал Сунгатулин «СЭ».

Во вторник, 4 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Первая встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.