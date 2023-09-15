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Кубок России

Сегодня, 19:54

Талалаев рассказал, что предложил 2DROTS сыграть в Химках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что в матче четвёртого раунда Пути регионов FONBET Кубка России против 2DROTS выставит футболистов, имеющих мало игровой практики.

«Как отнеслись к результатам жеребьевки? Спокойно. У нас вот только тренировка закончилась — сообщили. А что, как-то должен был отнестись по-особому? Нам все равно, на кого мы попали. У нас будут играть ребята, которые в сезоне получают меньше игровой практики. Мы уважаем своих футболистов, и уже заранее об этом им сказали. Видел ли игру 2DROTS? Только одну, когда они вдесятером победили в финале МКС. Когда Дмитрий Кузнецов, проигрывая, перестроил команду. Один профессиональный тренер Медиалиги выиграл кубок за счет того, что профессионал. С уважением отношусь к Диме и к его клубу. Мы уже предложили им сыграть на своем стадионе, чтобы они не тратили деньги. У нас большая хорошая арена, а у соперников много болельщиков — пусть приходят, давайте играть в Химках!» — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

4 сентября 2DROTS одержали победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/andrei-talalaev-u-nas-bolshoi-khoroshii-stadion-predlozhili-2drots-sygrat-v-khimkakh-284700/
Андрей Талалаев
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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