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Кубок России

11 марта, 12:06

Талалаев рассказал, нужна ли «Химкам» победа в Кубке России

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что думает о четвертьфинальном матче Пути регионов плей-офф ФОНБЕТ Кубка России против «Краснодара».

Встреча состоится 12 марта на домашнем стадионе «Химок».

— «Химкам» сейчас нужен Кубок? Или основная задача — выход в премьер-лигу?

— В любой команде, когда ты участвуешь в серьезном соревновании, поединок с командой, которая играет в хороший футбол и дает другим играть, всегда интересен. Мы даже на сборах матчи с «Крыльями Советов» и ЦСКА расценивали как отдельные поединки. Кубковая игра с «Краснодаром» для нас, можно сказать, тестовая. Значимая, тестовая, чтобы посмотреть, что мы можем, чтобы временная удача не застилала глаза, — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

«Химки» в нынешнем сезоне первой лиги после 22 туров с 42 очками возглавляют турнирную таблицу.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-na-match-s-krasnodarom-vyidet-smeshannyi-sostav-khimok-u-kogo-menshe-praktiki-342572/
Кубок России
ФК Химки
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