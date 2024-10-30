Талалаев заявил, что ему стыдно за «Балтику» по итогам матча Кубка России с «Уралом»

Сегодня, 12:14
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что ему стыдно за игру команды в матче 1/8 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Уралом» (0:1).
Единственный гол в прошедшей встрече забил защитник «шмелей» Мингиян Бевеев на 48-й минуте встречи. «Балтика» покинула текущий розыгрыш национального Кубка.
«Мне стыдно за такой футбол, стыдно за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, вничью сыграть. Я с таким же настроением сюда бы пришел. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой, к сожалению. Работы непочатый край», — рассказал Талалаев на пресс-конференции.
В прошлом сезоне калининградцы дошли до суперфинала Кубка России, в котором уступили «Зениту» со счетом 1:2.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2