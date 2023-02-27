Тарахнов назвал Дзюбу зависимым игроком

Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от ответного матча «Локомотива» и «Спартака» в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Локомотив» активно играл во втором тайме первого матча, прессинговал, забили гол, но судьи отменили. Если бы ВАР не было, зачитали бы. Если «Локо» и дальше будет так играть, то у них хорошие шансы. И для Кубка, и для того, чтобы поправить дела в чемпионате. У них в опорной зоне проблемы — один Баринов способен вести созидательную игру. Карпукас и Куликов лучше в обороне, в борьбу вступают, в плане организации они хуже. Поэтому в матче со «Спартаком» много потерь было при выходе в атаку. «Спартак» прессинговал, не давал им возможности разыгрывать, они не могли выйти. Когда у «Локомотива» вышел на замену Миранчук, все стало гораздо лучше. И Дзюба сразу «ожил». У него было три момента. Дзюба для первой игры был неплох? Он зависимый игрок. Будет средняя линия у «Локомотива» активно играть, значит, от Дзюбы будет больше пользы. Даже Холанд был незаметен в последнем матче Лиги чемпионов — против «Лейпцига». Потому что у «Манчестер Сити» игра не получалась", — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В первой встрече «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.

Ответная игра между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.