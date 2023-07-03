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Кубок России

Сегодня, 17:52

Тарасов — об участии «Родины Медиа» в FONBET Кубке России: «Неделю дадим команде отдохнуть и в бой!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» и создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал «СЭ», как пришел в медиафутбол.

«Когда меня позвал T-Killah (репер, сооснователь команды «Родина Медиа» — прим. «СЭ») в медиафутбол, я видел большое будущее у этого направления. Подумал о том, что смогу вернуться в профессиональный футбол. Нашей целью было выиграть финал МФЛ. Мы этого добились. Теперь небольшой отдых, потому что впереди Кубок России. Насколько я знаю, четвертый сезон МФЛ в конце августа. Неделю дадим команде отдохнуть и в бой!» — сказал Тарасов «СЭ».

Ранее «Родина Медиа» выиграла Медиалигу, обыграв в финале 2Drots (3:1).

Дмитрий Тарасов
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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