Тарханов не считает, что в финале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» будет открытая игра

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«Результат в кубковых играх сложно предугадать. «Краснодар» и ЦСКА — две хорошие команды. Мне не кажется, что в Суперфинале будет открытая игра. Несмотря на то что встретятся атакующие команды, начало матча будет осторожным. Все футболисты обладают мастерством, поэтому давление и волнение могут быть только в начале игры, а потом успокоятся. У игроков будет огромное желание победить», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.