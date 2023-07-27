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Кубок России

Сегодня, 11:51

Тарханов не видит фаворита в матче «Краснодар» — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча первого тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком».

«И «Спартак», и «Краснодар» в первом туре чемпионата показали высокий уровень игры, поэтому ждем хорошего футбола. Сейчас сложно сказать, чем закончится матч. Так как матч будет в Краснодаре, то, думаю, что игра будет равной. Тут нет фаворита.
Ждать ли основные составы команд в этом матче? Все зависит от того, как отнесутся команды к Кубку. Сейчас будет много игр подряд, поэтому нужно смотреть, как сберечь силы на чемпионат, но и в Кубке успешно выступить. Но по предыдущим матчам я увидел, что все в большей степени выпускают игроков основного состава.
Выйдут ли «Спартак» и «Краснодар» в плей-офф по пути РПЛ? Пока рано об этом говорить. Нужно будет посмотреть, как они сыграют с «Пари НН». Сейчас сложно сказать, кто гарантированно выйдет из этой группы в плей-офф пути РПЛ», — приводит Betonmobile слова Тарханова.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в четверг, 27 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Betonmobile
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