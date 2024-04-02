Тарханов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» выставят боевые составы на матч в Кубке России

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Спартака» и «Зенита» в FONBET Кубке России.

«Думаю, и «Спартак», и «Зенит» выставят боевые составы на кубковый матч. Конечно, у обеих команд достаточно квалифицированных футболистов, чтобы провести ротацию и задействовать резервистов. Но мне кажется, выйдут основные исполнители, поскольку это принципиальное противостояние», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Первый матч между командами в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России пройдет в Москве 3 апреля и начнется в 20.30 по местному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.