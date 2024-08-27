Тарханов: «В составе «Зенита» в матче с «Акроном» было много перестановок»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов подвел итоги встречи «Акрона» и «Зенита» в 3-м туре группвого этапа пути РПЛ Кубка России (1:1, пен. 5:4).

«Это кубковый матч. В составе «Зенита» было много перестановок. Наверное, что-то в игре команды не получается сейчас. Ведь питерцы уже которую встречу не могут выиграть», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.