Тарханов считает, что гол Магкеева в ворота «Спартака» нужно было засчитать

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил результаты первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

«В первом тайме «Спартак» имел преимущество огромное, ничего не давал делать. Быстро играли, забили и еще моменты имели. А второй тайм, я не знаю, почему так просели. «Локомотив» стал оказывать высокий прессинг, и «Спартаку» тяжело стало делать выходы из обороны в атаку. Наверное, в этом сыграли роль и замены «Локомотива». Все-таки, Миранчук очень значимая фигура для команды. Баринов и Миранчук сразу зацепились за мяч, и контроль появился, и стали получатся атаки. Я как тренер думаю, что гол Магкеева нужно было засчитывать. Судья решил, что было положение вне игры при передаче. И нарушение было, поэтому приняли такое решение — не засчитывать. И если бы не было VAR, стопроцентный был бы гол. VAR видит минимальные нарушения и принимает решения. Но, во всяком случае, и главный судья подошел и сразу отменил», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в Москве 27 февраля в 20:00 по московскому времени.