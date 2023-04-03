Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:42

Тарханов считает, что у «Урала» высокие шансы обыграть «Спартак» в матче FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча клуба из Екатеринбурга в 1/2 финала FONBET Кубка России (путь РПЛ) против «Спартака».

«Учитывая, что «Спартак» сейчас не очень удачно играет, у «Урала» есть достаточно высокие шансы пройти. Плюс еще и на своем поле играют. Я бы хотел, чтобы «Урал» прошел дальше. Команды довольно ровно идут сейчас, потому что «Урал» две последних игры проиграл, а «Спартак» дважды потерял очки. Посмотрим. Думаю, что все-таки больше шансов у «Урала». Отсутствие Квинси Промеса из-за травмы станет серьезной потерей для «Спартака». В команде много молодых ребят, они еще не совсем стабильно играют. Последние игры показали, что есть проблемы. «Спартаку» надо поставить задачу занять второе место в чемпионате и выиграть Кубок, тогда можно будет сказать, что сезон не провален. Сейчас в РПЛ они на третьем месте. А там их еще ЦСКА и другие команды их поджимают. Как далеко может пройти «Урал», если выиграет у «Спартака»? Еще много игр впереди, не люблю загадывать. Сейчас вначале нужно пройти «Спартак», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

4 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. По итогам первой встречи счет был 1:1.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-u-urala-vyisokie-shansyi-proyti-spartak-v-kubke-rossii
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Александр Тарханов
4
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Охота за первой ракеткой. Возглавит ли Медведев рейтинг ATP в ближайшее время?
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Китай впервые за почти 60 лет занял нейтралитет по Курильским островам
В НАК заявили о причастности спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» прибыл в Екатеринбург без травмированных Промеса и Джикии

Кечинов заявил, что «Спартак» в Екатеринбурге будет зол и раздражен