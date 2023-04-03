Тарханов считает, что у «Урала» высокие шансы обыграть «Спартак» в матче FONBET Кубке России

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча клуба из Екатеринбурга в 1/2 финала FONBET Кубка России (путь РПЛ) против «Спартака».

«Учитывая, что «Спартак» сейчас не очень удачно играет, у «Урала» есть достаточно высокие шансы пройти. Плюс еще и на своем поле играют. Я бы хотел, чтобы «Урал» прошел дальше. Команды довольно ровно идут сейчас, потому что «Урал» две последних игры проиграл, а «Спартак» дважды потерял очки. Посмотрим. Думаю, что все-таки больше шансов у «Урала». Отсутствие Квинси Промеса из-за травмы станет серьезной потерей для «Спартака». В команде много молодых ребят, они еще не совсем стабильно играют. Последние игры показали, что есть проблемы. «Спартаку» надо поставить задачу занять второе место в чемпионате и выиграть Кубок, тогда можно будет сказать, что сезон не провален. Сейчас в РПЛ они на третьем месте. А там их еще ЦСКА и другие команды их поджимают. Как далеко может пройти «Урал», если выиграет у «Спартака»? Еще много игр впереди, не люблю загадывать. Сейчас вначале нужно пройти «Спартак», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

4 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. По итогам первой встречи счет был 1:1.