Тарханов: «Пенальти — это психология. Возможно, «Акрон» был спокоен, поэтому он и выиграл»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о поражении «Локомотива» от «Акрона» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:7).

«Все ведь дошло до пенальти. «Локомотив» мог бы выиграть, если бы Пиняеву удалось забить на последних минутах. Пенальти — это уже психология. Возможно, «Локомотив» был более напряжен, а «Акрон» спокоен, поэтому он и выиграл», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru

Ранее сообщалось, что железнодорожники нарушили регламент турнира, заявив на игру с «Акроном» капитана команды Дмитрия Баринова. Полузащитник не должен был принимать участия в матче, так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Однако тольяттинская команда не будет подавать протест на результат встречи.