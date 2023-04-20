Тарханов заявил, что «Акрон» должен бороться за выход в РПЛ

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, в чем феномен «Акрона», который накануне обыграл «Спартак» (2:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Феномен «Акрона» — в квалифицированных игроках и тренере. Они должны бороться за выход в РПЛ, а не находиться в нижней части таблицы Первой лиги. Может быть, из-за того, что тренер по ходу сезона поздно пришел. Нужно время, чтобы привить определенную игру команде и дать понять тренерские требования. И из-за этого был небольшой провал на старте сезона. А сейчас они и в чемпионате лучше играют и в Кубке России хорошо себя показывают», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром». На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.

В нынешнем сезоне Первой лиги после 27 туров «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице с 35 очками. Лидирует — «Балтика» (54 очка).