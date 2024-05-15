Ташуев о матче «Зенит» — ЦСКА: «Нас ждут футбольные шахматы»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В 2023-м ЦСКА занял второе место в чемпионате страны и вдобавок завоевал Кубок. Но постоянно демонстрировать такие результаты сложно. В текущем сезоне где-то что-то у команды не складывается. Видимо, не всегда хватает и глубины состава. Отсюда большое количество матчей, в которых она теряла очки на последних минутах. Поэтому в противостоянии с петербуржцами на кон действительно будет поставлено многое. Фактически мы получили интереснейшую серию игр между двумя грандами, в каждой из которых ничего не ясно. Вот и на этот раз болельщиков ждут футбольные шахматы», — цитирует Ташуева RT.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени. Победитель этой встречи в Суперфинале сыграет против «Балтики», которая ранее выбила «Спартак» из турнира (1:0).