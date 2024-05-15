Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:28

Ташуев о матче «Зенит» — ЦСКА: «Нас ждут футбольные шахматы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В 2023-м ЦСКА занял второе место в чемпионате страны и вдобавок завоевал Кубок. Но постоянно демонстрировать такие результаты сложно. В текущем сезоне где-то что-то у команды не складывается. Видимо, не всегда хватает и глубины состава. Отсюда большое количество матчей, в которых она теряла очки на последних минутах. Поэтому в противостоянии с петербуржцами на кон действительно будет поставлено многое. Фактически мы получили интереснейшую серию игр между двумя грандами, в каждой из которых ничего не ясно. Вот и на этот раз болельщиков ждут футбольные шахматы», — цитирует Ташуева RT.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени. Победитель этой встречи в Суперфинале сыграет против «Балтики», которая ранее выбила «Спартак» из турнира (1:0).

Источник: RT
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Ташуев
0
Читайте также
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Фьюри и Усик проведут бой по боксу 18 мая в Эр-Рияде
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф и финалы пути РПЛ и пути регионов
Радченко: «В ответном матче Кубка России «Зенит» сделает все возможное, чтобы взять реванш у ЦСКА»
Ташуев о поражении «Спартака» в Кубке России: «Команда не была похожа на себя»
Камоцци: «Сезон был очень проблемным для «Спартака». Клуб должен бороться за медали»
Лучший вратарь весны РПЛ. Что нужно знать о Латышонке, разрушившем надежды «Спартака»
Николаев: «Для ЦСКА Кубок — первостепенная задача, они отдадут все силы»
Радимов считает, что «Зенит» будет рисковать в ответном кубковом матче с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташуев о поражении «Спартака» в Кубке России: «Команда не была похожа на себя»

Радченко: «В ответном матче Кубка России «Зенит» сделает все возможное, чтобы взять реванш у ЦСКА»