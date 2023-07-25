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Кубок России

Сегодня, 23:01

Ташуев прокомментировал поражение от «Зенита» в FONBET Кубке России

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о кадровых потерях грозненцев после поражения от «Зенита» (0:2) в первом туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Кубковый матч был достаточно открытым. Мы много атаковали, особенно во втором тайме. Два разных тайма, в первом мы не планировали так много обороняться. Сказались издержки состава. Состав больше экспериментальный, в первом тайме не играли 10 человек. Представляю, что будет, если у Зенита не будет играть столько человек.

Мы просили быть уверенными, не бояться играть, атаковать, создали много моментов. «Зенит» забил, как ни парадоксально, в двух контратаках после наших невынужденных ошибок. Во втором тайме соперник давал нам пространство, но мы это не использовали. На второй тайм смотрели с большой надеждой. Ждем наших ребят, которые на подходе. Думаю, у нас все будет нормально, когда все вернутся в строй. Ждем еще усиления, у нас все еще впереди", — сказал Ташуев.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
Сергей Ташуев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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