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Сегодня, 13:12

Ташуев о поражении «Спартака» в Кубке России: «Команда не была похожа на себя»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении «Спартака» в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Балтикой» (0:1).

Игра между командами прошла во вторник, 14 мая, в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Автором единственного гола прошедшей встречи стал защитник хозяев Кевин Андраде, отличившийся на 4-й минуте.

«В кубковых матчах нет фаворита, они непредсказуемы. «Балтика» очень хорошая команда с сильными игроками, которые пришли этой зимой. При этом тренер еще строит ее. «Спартак» создавал моменты, но вратарь Латышенок спасал. При это красно-белые не были похожи на себя, было много суеты и брака», сказал Ташуев «СЭ».

Владимир Слишкович. «Спартак» должен был побеждать 6:1?. Слишкович и Игнашевич — о выходе «Балтики» в Суперфинал Кубка

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там клуб из Калининграда сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
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