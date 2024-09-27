Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 08:45

Тедеев — о победе над «Зенитом»: «Для Питера нет второстепенных игр»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в Кубке России.

— Понимаете, что «Акрон» уже «пошумел» в этом сезоне, обыграв, пусть и по пенальти, «Зенит» в Кубке России? Гордитесь этим результатом?

— «Зенит», безусловно, сильная команда. Получился интересный матч. Соперник мне очень понравился. Питерцы выставили много футболистов стартового состава. «Зенит» не рассматривал игру с «Акроном» как какую-то второстепенную. Вообще сине-бело-голубые никогда не делят матчи на важные и не очень. Они всегда должны подтверждать свой статус. Я рад этой победе. Но надеюсь, дальше будет только лучше.

Заур Тедеев. «Не ждите, что у нас с Дзюбой закончится конфетно-букетный период». Интервью главного тренера «Акрона»

ФК Акрон
ФК Зенит
Заур Тедеев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
В Испании фаната получил год тюрьмы за оскорбления Винисиуса
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
Сегодня
Вчера
Неделя