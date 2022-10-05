«Кубань» по пенальти обыграла «Текстильщик» в Кубке России

«Кубань» в серии послематчевых пенальти обыграла «Текстильщик» в 1/32 финала Кубка России — 0:0 (4:2 по пенальти).

«Енисей» в гостях обыграл новороссийский «Черноморец» благодаря голу Ильи Грицака — 1:0.