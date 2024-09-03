«Текстильщик» встретится с костромским «Спартаком» в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 3 сентября. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до матча, будет также доступна на сайте медиахолдинга. Основные события игры «Текстильщик» — «Спартак» Кострома будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

25 августа команды встречались в матче дивизиона А второй лиги. Тогда победу одержал «Спартак» (2:0). «Текстильщик» находится в лиге на седьмом месте, а «Спартак» — на втором.

Во 2-м раунде Кубка России «Текстильщик» обыграл вологодское «Динамо» со счетом 3:1, а «Спартак» победил 2DROTS (1:0).