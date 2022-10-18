Терюшков рассказал, чего ждет от матча «Химок» с «Локомотивом» в Кубке России

Сегодня, 17:58
Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился ожиданиями от матча Кубка России между подмосковной командой и «Локомотивом».
— Какие у вас ожидания от матча с «Локомотивом»?
— Я, как болельщик, поддерживаю «Химки». Надеюсь, что в ближайшее время победы придут. Сегодня у команды экспериментальный состав. Будем надеяться, что «Химки» постараются зацепиться за очки.
— Как вы относитесь к отсутствию в составе многих игроков?
— Это надо спрашивать у тренера. Их задача — формировать состав. Смотреть, кто подходит. Всегда говорил, что нужно смотреть молодых ребят. Я бы хотел увидеть в составе Дениса Давыдова, интересно посмотреть на его игру.
— Нет Тихого, Камышева, Идову. Вы бы хотели их увидеть на поле?
— Не могу сказать. Будет результат с ними или без них, тогда вопросов никаких не будет. Брайан Идову хороший игрок. Надеюсь, все поправится, и они вернутся. Это вопрос времени, насколько я понимаю.
— На прошлый матч вы покупали билет в кассе. Сегодня как?
— Сегодня пригласили, пришел по приглашению. Если бы «Локомотив» как «Химки» участвовал во сборе средств, я бы его купил.
Матч «Локомотив» — «Химки» состоится сегодня, 18 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.