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Кубок России

Сегодня, 16:14

Терюшков считает, что «Лужники» — лучший вариант для проведения финала Кубка России

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что финал Кубка России-2022/23 пройдет на стадионе «Лужники».

«Поддерживаю данное решение. Финал Кубка России — это знаковое событие для футбольного зрителя. Конечно, хочется расширить географию и подарить праздник большого футбола другим субъектам, но на данном этапе Москва — это лучший вариант. Город может обеспечить безопасность, может принять огромное количество болельщиков», — сказал Терюшков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Финальный матч турнира пройдет в июне 2023 года.
Финал Кубка России-2021/22 также проходил на стадионе «Лужники». В матче за трофей «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В этой игре был установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На арене присутствовало 69 306 зрителей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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