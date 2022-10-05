Терюшков считает, что «Лужники» — лучший вариант для проведения финала Кубка России

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что финал Кубка России-2022/23 пройдет на стадионе «Лужники».

«Поддерживаю данное решение. Финал Кубка России — это знаковое событие для футбольного зрителя. Конечно, хочется расширить географию и подарить праздник большого футбола другим субъектам, но на данном этапе Москва — это лучший вариант. Город может обеспечить безопасность, может принять огромное количество болельщиков», — сказал Терюшков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Финальный матч турнира пройдет в июне 2023 года.

Финал Кубка России-2021/22 также проходил на стадионе «Лужники». В матче за трофей «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В этой игре был установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На арене присутствовало 69 306 зрителей.