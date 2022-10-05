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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что финал Кубка России-2022/23 пройдет на стадионе «Лужники».
«Поддерживаю данное решение. Финал Кубка России — это знаковое событие для футбольного зрителя. Конечно, хочется расширить географию и подарить праздник большого футбола другим субъектам, но на данном этапе Москва — это лучший вариант. Город может обеспечить безопасность, может принять огромное количество болельщиков», — сказал Терюшков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Финальный матч турнира пройдет в июне 2023 года.
Финал Кубка России-2021/22 также проходил на стадионе «Лужники». В матче за трофей «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В этой игре был установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира. На арене присутствовало 69 306 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования