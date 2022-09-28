Терюшков — о приходе Гогниева в «Химки»: «Мы увидим атакующий футбол, с высоким прессингом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, какие изменения произошли в команде с приходом Спартака Гогниева.

«У нас есть ряд проблем из-за травм футболистов, но уже в любом случае видны изменения. Уверен, что «Спартак» не отступит от своей философии и будет гнуть свою линию. Мы увидим атакующий футбол, с высоким прессингом. Настроение кардинально поменялось у ребят, всем нравится работать с Гогниевым. Главное, чтобы сейчас ребята все максимально быстро впитывали и показывали результат на поле. Понимаем, что тактика Гогниева во многом рискованна, особенно что касается игры центральных защитников, но посмотрим, игра точно будет интересной у команды. Проблем никаких в команде нет. Все готовятся к играм с хорошим настроением», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Гогниев назначен главным тренером «Химок» в начале сентября 2022 года.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ (8 очков). 28 сентября команда Гогниева проведет матч с «Локомотивом» в рамках Кубка России.