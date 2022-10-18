Терюшков верит в победу «Химок» над «Локомотивом» в матче Кубка России

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира Кубка России, в котором подмосковный клуб сыграет с «Локомотивом». Встреча группы А Пути РПЛ пройдет сегодня, 18 октября.

«Думаю, в кубковом матче «Химки» смогут прервать неудачную серию. «Локомотив» сейчас не на ходу, все это понимают. Надеюсь, что увидим новых и молодых игроков в составе на этом матче. Хотелось бы Дениса Давыдова увидеть в деле. Это человек, который засиделся. Ребята сейчас голодные, хотят побеждать. К этому стремится все команда. Думаю, результат придет. Команда перестраивается, ищет свою игру при новом тренер. Результат будет в любом случае», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч «Локомотив» — «Химки» пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 18:00 по московскому времени.