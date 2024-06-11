Тетрадзе — о жеребьевке Кубка России: «Больше дерби — больше зрелища»

Экс-футболист московского «Динамо» Омари Тетрадзе прокомментировал итоги жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России-2024/2025.

«Будет намного интереснее, что «Спартак» снова встретится с московским «Динамо». Больше дерби — больше зрелища. Мне, как болельщику, приятно смотреть игры этих команд и в чемпионате, и в Кубке России. Мы хотим смотреть матчи ведущих команд или чтобы московский «Спартак» играл против какого-то любительского клуба? Игры красно-белых и бело-голубых будут притягивать болельщиков на стадион», — сказал Тетрадзе Legalbet.

Первый тур группового этапа Пути РПЛ состоится 31 июля. В группу А также попали «Динамо» (Махачкала) и «Крылья Советов».