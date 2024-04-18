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Сегодня, 06:21

Аванесян: «Сейчас первоначальная задача «Балтики» — остаться в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян прокомментировал вылет команды из Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сейчас первоначальная задача — остаться в Премьер-Лиге, все это прекрасно понимают. Но нет такого, что одни матчи для нас важны, а другие не очень. Мы хотим сотворить историю и привезти Кубок в Калининград. Уверен, это нам по силам. Просто теперь пойдем другим путем, ничего страшного не случилось. У нас сильная, хорошая команда. Нам нет разницы, с кем играть в Пути регионов. Мы никого не боимся, готовы играть с тем соперником, на которого попадем», — цитирует Metaratings.ru Аванесяна.

«Балтика» проиграл ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и теперь продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. В чемпионате России команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/avanesyan-khotim-sotvorit-istoriyu-i-privezti-kubok-rossii-v-kaliningrad-354403/
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
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