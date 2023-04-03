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Сегодня, 12:31

Тихонов рассказал, какие премиальные получал в «Спартаке» за победу в Кубке России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, какие были премиальные за победу в Кубке России, когда он выступал в московском клубе.

«У нас система была такая. В Кубке России мы проводили пять матчей — начиная с 1/8 финала. И нам платили 15 тысяч долларов только за победу в последней игре, в финале. Если финал выигрываешь, 15 тысяч получаешь, если проигрываешь, то ноль. Это сейчас получают уже за победу в 1/16 финала или 1/32 финала», — приводит «КП Спорт» слова Тихонова.

Также он высказался о премиальных в других клубах.

«У нас в команде был Вадим Евсеев, он сейчас «Шинник» тренирует. Он перешел из «Спартака» в «Локомотив», и потом мы пересекались, и он рассказывал, что там все не так, как у нас. Вадим рассказывал нам: «Они все время говорят: иди получай деньги, иди получай деньги. Ходят постоянно за тобой и говорят, а не как в «Спартаке» мы ходим за всеми: выплатите нам деньги». Так что в других клубах премиальные платят за то, что в «Спартаке» никогда не платили!» — добавил экс-полузащитник.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м. Всего за красно-белых он провел 192 матча, в которых отметился 68 голами.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/tihonov-rasskazal-o-premialnyh-kotorye-poluchal-v-spartake-za-pobedu-v-kubke-rossii/
Андрей Тихонов
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