Тикнизян — о пенальти в матче со «Спартаком»: «Странно ведь, что ко мне возникают вопросы, когда судья ошибся?»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» ответил на критику после матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:4).

«У людей, которые следят за футболом, я стал ассоциироваться с человеком-привозом или человеком-красной карточкой. Я могу их понять, это их дело. Но я всеми силами стараюсь от этого отойти и дать понять в том числе и себе, что я футболист, который может приносить пользу команде и добиваться каких-то хороших результатов. Если меня раньше это, грубо говоря, обижало, то сейчас меня это просто злит. Даже в игре со «Спартаком» в первом тайме я отдаю голевую передачу на Антона, провожу достаточно неплохой первый тайм. Но во втором происходит этот момент, на мне фолят. После игры это официально подтверждают, отстраняют арбитра Иванова на несколько матчей.

Я не из тех футболистов, которые симулируют. Когда человек двумя руками меня просто выкидывает из троллейбуса, я поворачиваюсь на судью, а он как будто этого момента не видит. Ему говорят по ВАР посмотреть момент на предмет фола. Он смотрит и показывает на центр поля. Странно ведь, что ко мне возникают вопросы, когда судья ошибся?» - сказал Тикнизян «СЭ».

Ранее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) определила, что арбитр кубкового матча «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов в одном из трех оспоренных железнодорожниками эпизодов допустил ошибку. Он неправильно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 56-й минуте в моменте с борьбой полузащитника красно-белых Михаила Игнатова и защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.