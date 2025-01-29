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Тимошенко: «Не считаю, что Кубок России нужно проводить в один круг»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко ответил на вопрос о наиболее приемлемом формате FONBET Кубка России.

«Думаю, что не стоит проводит его в один круг. Много игр в сезоне благодаря Кубку России. Любой футболист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. У тех ребят, кто не играет в РПЛ, есть отличная возможность — 6 игр в Кубке, чтобы зарекомендовать себя и забрать свое место в основном составе. Считаю, что сейчас хороший формат», — цитирует Тимошенко «РБ Спорт».

В этом сезоне Тимошенко выступал за «Акрон», где провел 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Родина
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