Тимошенко: «Не считаю, что Кубок России нужно проводить в один круг»

Сегодня, 12:55
Нападающий «Родины» Иван Тимошенко ответил на вопрос о наиболее приемлемом формате FONBET Кубка России.
«Думаю, что не стоит проводит его в один круг. Много игр в сезоне благодаря Кубку России. Любой футболист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. У тех ребят, кто не играет в РПЛ, есть отличная возможность — 6 игр в Кубке, чтобы зарекомендовать себя и забрать свое место в основном составе. Считаю, что сейчас хороший формат», — цитирует Тимошенко «РБ Спорт».
В этом сезоне Тимошенко выступал за «Акрон», где провел 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
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|Спартак
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|14-4
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|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
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|8-8
|8
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|Кр. Советов
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|8-22
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