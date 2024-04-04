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Кубок России

Сегодня, 19:15

Титов об Угальде: «Сложно проявить себя во всей красе в таком «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:0). Он забил единственный гол за московский клуб в этой встрече.

— Как вам Угальде?

— Видно, что парень мастеровитый, добавил «Спартаку» агрессии впереди. Пока это действительно добротное приобретение. Другое дело — как он раскроется в этой команде, которая испытывает большие проблемы? Очень сложно показать себя во всей красе в этом «Спартаке». Повторюсь, не хотелось бы, чтобы красно-белые безвольно проиграли в ближайшем туре «Динамо».

— От вышедшего на замену Зиньковского ждали большего?

— Конечно. Такие матчи решают индивидуально сильные футболисты, которые могут в одиночку обыграть, убежать от опекуна. Без Промеса мы таких в «Спартаке», увы, не увидели. Хотя Зиньковский скоростной, умненький игрок, но вчера у него мало что получилось. Когда «Зенит» выставил на 80 процентов основной состав (не играли только Дуглас и Кассьерра), перекрыл все зоны, Зиньковский, по сути, ничего не продемонстрировал. Увы, все закономерно.

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ»

Егор Титов
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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