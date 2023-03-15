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Сегодня, 06:44

Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом» в Кубке России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Егор Титов прокомментировал ничью красно-белых с «Уралом» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

«Об этой игре нужно говорить в контексте трех матчей. Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает. «Урал» хорош, ярок, поэтому, скорее всего, он станет одним из основных клубов в нашем чемпионате. Думаю, в Екатеринбурге будет интересный матч. Все игры, которые там проходят, привлекают зрителей, отчего на стадионе полные трибуны. Все-таки приезжает «Спартак» — действующий обладатель Кубка. И я уверен, придет вся красно-белая часть Екатеринбурга поддержать наш великий клуб, который наверняка защитит свой титул в этом году. Красно-белые обязаны быть в финале», — цитирует RT Титова.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1123353-titov-ural-spartak-protivostoyanie
Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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