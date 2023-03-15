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Кубок России

Сегодня, 03:26

Титов считает, что арбитр Карасев правильно не назначил пенальти в матче «Спартака» с «Уралом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Егор Титов считает, что арбитр Сергей Карасев принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала Кубка России («Путь РПЛ»).
«Спартаковские болельщики всегда очень остро реагируют на такие эпизоды. Я в их числе. Поэтому всем показалось, что 100 процентов был пенальти. Но судья в данном случае был великолепен. Карасев все правильно оценил, внимательно просмотрел эпизод. Пенальти не было — тут все по делу. Так что давайте не будем концентрироваться на этих моментах и рефлексировать на тему судейства. Хоть и ВАР доставляет легкое неудобство: теряется время, уходит накал в игре. Но я сегодня поддержу одного из лучших арбитров России. Нет значит нет», — цитирует RT Титова.

На 24-й минуте Карасев не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых после единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: Карасев не назначил пенальти, ВАР его ошибку не исправил. Кто-то понимает логику действий арбитров?

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1123361-titov-penalti-spartak-ural
Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Сергей Карасев (судья)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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