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Кубок России

Сегодня, 15:00

Титов: «Если дело дойдет до пенальти, у «Акрона» будет огромное преимущество над «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартак» Егор Титов считает, что красно-белые являются одним из главных фаворитов на победу в FONBET Кубке России.

«По потенциалу — конечно. Нет «Зенита», а это был главный конкурент. Сейчас предпочтения отдаются «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару». Хотя, «Урал» тоже пошумел. Чем и хорош Кубок в таком формате. Здесь может любой пройти. И тоже «Акрон» думает: «А почему бы нам не пошуметь еще»? Они точно будут искать моменты в быстрых атаках. А если дело дойдет до пенальти, у «Акрона» будет огромное преимущество. Они уже били одиннадцатиметровые и у них великолепный вратарь. Это уже психология», — приводит «КП Спорт» слова Титова.

Матч между «Спартаком» и «Акроном» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/egor-titov-dal-prognoz-na-match-spartaka-protiv-akrona/
Егор Титов
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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