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Сегодня, 15:15

Титов сравнил Промеса с Тихоновым: «Братухе еще надо постараться, чтобы сравняться с Андреем»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил бомбардирские достижения нападающего Квинси Промеса. 31-летний нидерландский футболист забил свой 102-й гол за красно-белых в матче с «Уралом» (1:1) в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— На счету Квинси — 102 гола, на вашем — 105. В ближайшее время он, похоже, вас обойдет.

— Да ради Бога! Пусть обгоняет. Главное, чтобы его мячи приносили «Спартаку» победы. Я только «за».

— Промес — лучший легионер в истории «Спартака»?

— Понимаете, я на него смотрю с позиции старшего товарища. По забитым голам он, конечно, явно выделяется. Больше 100 мячей — это очень серьезное достижение. Но я поиграл с разными легионерами. Это и Робсон, и Маркао, и Ковач, и Моцарт, и Йиранек. У каждого были свои сильные качества, козыри. Так что я бы не составлял здесь какой-то рейтинг. Кто выше, кто ниже. Для меня каждый иностранец — отдельная песня, отдельное воспоминание. Мне все они по-своему дороги.

— Заиграл бы Промес в «Спартаке» 90-х, который обыгрывал «Аякс», «Реал», боролся с «Интером»?

— Наверное, этот вопрос нужно прежде всего адресовать Олегу Ивановичу Романцеву. Нашел бы он Промесу место на поле? Ведь возникает вопрос: а кого бы пришлось убрать из того состава ради Квинси?

— Кого?

— Если смотреть по позиции, то, по идее, надо было бы убирать Тихонова. Так? Но я категорически против такого варианта. Думаю, многие болельщики меня поддержали бы. Ведь сколько сделал Тихонов для «Спартака»! Считаю, Братухе еще придется постараться не один год, чтобы сравняться в этом плане с Андреем. Не забывайте, что в 90-е обойма красно-белых составляла 16 человек. Мы играли, что называется, практически без замен.

Если бы обойма бы больше — как сейчас, — то однозначно голландец играл бы в той команде.

Сергей Карасев. «Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже!» Интервью Егора Титова
Андрей Тихонов
Егор Титов
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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