Точилин — о матче «Динамо» со «Спартаком»: «Личка не ошибся с составом»

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин назвал причины поражения бело-голубых от «Спартака» (0:3) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Личка не ошибся с составом, дал шанс молодым ребятам проявить себя, а основной обойме отдохнуть, кроме Тюкавина. Так можно сказать про каждого футболиста, который вышел против «Спартака», что Личка ошибся, но это неправильно. От каждого игрока зависели общекомандные действия. Ошибся один, и пошла цепь ошибок. Все это привело к поражению», — цитирует Точилина Legalbet.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.