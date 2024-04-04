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Сегодня, 18:18

Точилин: «Абаскаль выпрыгивал из штанов и кепки, чтобы показать страсть игрокам»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от первой игры полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2).

«Конечно, результат зависит от тренера. Футболисты, когда выходят на поле, должны понимать цену игры. Думаю, что слова Абаскаля про отсутствие страсти относились к игрокам, вышедшим на замену. В первом тайме у «Спартака» страсти было побольше, чем у «Зенита». Как пошли замены — пропала искра. Должен ли тренер был дать искры? Понятно, что во всем виноват тренер. А как он еще должен был показать эту страсть? По-моему, он уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать ее. Со своей стороны, он дает «Спартаку» эту энергию», — приводит Legalbet слова Точилина.

Ответная игра между командами пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.

Испанец Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022-го. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2025 года.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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