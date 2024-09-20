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Сегодня, 00:07

Амарал доволен атакующей линией «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в FONBET Кубке России отметил, что в клубе довольны атакующей линией.

— Довольны ли вы атакующей линией, которая осталась в «Спартаке» после закрытия трансферного окна?

— Да.

— Томаш, что вы можете ответить тем, кто считает, что вы свою работу делаете не очень хорошо, потому что привезти Кордобу, Даку и двух игроков из прошлого клуба тренера может по сути любой спортивный директор.

— Это мнение тех людей. Не могу комментировать. Что касается двух футболистов из предыдущей команды главного тренера, такое в футболе не в первый и не в последний раз. Мы следили за ними, обсудили с главным тренером, который знал их лучше, знал их характер. Сейчас ребята показывают себя на поле. Вы видите их отношение.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. «Спартак» вышиб «Крылья» из Кубка. Забил даже Николсон, а самарцы доигрывали вдевятером
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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