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Сегодня, 00:53

Амарал оценил работу «Спартака» в летнее трансферное окно

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в FONBET Кубке России отметил, что цель красно-белых — побеждать.

— Нобель Арустамян раскритиковал «Спартак» и сказал, что главная задача сейчас — избавиться от игроков, которые не нужны. Согласны ли вы, что есть много игроков, которые не вписываются?

— Конечно же, главной целью «Спартака» не может быть избавление от игроков. Представьте, что мы такое скажем. Естественно, цель «Спартака» побеждать.

— Какую оценку вы себе поставите за трансферное окно?

— По десятибалльной — семерка.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. «Спартак» вышиб «Крылья» из Кубка. Забил даже Николсон, а самарцы доигрывали вдевятером

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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