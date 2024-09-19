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19 сентября, 23:32

Амарал: «Для нас был сюрприз, что Жозе приехал в «Спартак» в такой форме»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением о приобретении красно-белыми нападающего Виллиана Жозе.

— Конечно, Станковичу нравился Жозе. Для нас был сюрприз, когда он приехал в такой форме. Он в этом показал себя непрофессионально. Но уже сейчас он скинул достаточно.

Два футболиста из предыдущей команды тренера? Такое в футболе происходит не в первый раз. Мы за ними следили.

— Малышев сказал, что разочарован пока игрой Жозе. Он способен раскрыться?

— Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. Но в прошлом сезоне за «Бетис» он сделал 14+6. Вопрос к вам, подписали ли вы такого футболиста?

— Я бы нет.

— Это ваше мнение и я его уважаю, — сказал Амарал.

— Возможно ли, что Жозе повторит путь Угальде и раскроется в «Спартаке»?

— Да, мы надеемся. Ожидаем от него именно этого, что он будет работать так, как работал последние недели. Возможно, повторит путь Угальде. В таком случае кому-то из вас придется забрать свои слова обратно. Если этого не произойдет, естественно, я понесу за это ответственность. Здесь я ничего не боюсь.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе провел за московский «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Виллиан Жозе
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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