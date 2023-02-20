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Сегодня, 13:45

Тороп считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о выступлении команды в FONBET Кубке России.

«Реально ли взять Кубок России? Конечно. Все исходит от наших амбиций, а они у нас высоки. Ребята максимально заряжены. Надо просто идти от игры к игре и стараться выигрывать в каждом матче. Но и в чемпионате мы должны быть готовыми выигрывать каждую встречу. Так что настроение на весну максимально позитивное. Мы можем выигрывать Кубок», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

23 февраля ЦСКА примет на своем поле «Краснодар» в рамках четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Ранее армейцы заняли второе место в группе D турнира. Тороп сыграл в пяти матчах команды на групповом этапе.

Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России 10 лет назад — в сезоне-2012/13. Всего на счету армейского клуба 12 побед в турнире, включая советское время.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-tsska-nashi-ambitsii-vy-soki-rebyata-zaryazheny-my-mozhem-vy-igrat-kubok-rossii/
Владислав Тороп
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Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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