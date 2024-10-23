Тороп вошел в топ-5 вратарей по количеству «сухих» матчей в Кубке России

Сегодня, 17:20
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп вошел в число топ-5 вратарей по количеству «сухих» матчей за всю историю Кубка России, сообщает пресс-служба армейцев.
Во вторник, 22 октября, Тороп провел «на ноль» встречу с «Ахматом» в 6-м туре группового турнира FONBET Кубка России (1:0). Теперь на счету 29-летнего футболиста 14 игр без пропущенных мячей.
На первой строчке рейтинга располагается еще один голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, в его активе 22 «сухих» матчей в турнире.
В топ-5 голкиперов по количеству игр без пропущенных голов в Кубке России также входят Александр Филимонов (16), Вячеслав Малафеев (16) и Гилерме (14).
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2