«Торпедо» примет «Балтику» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 19.30.

Матч в прямом эфире будет доступен на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» (по подписке) и сайте matchtv.ru. Также встречу из эфира «Матч ТВ» покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала, стриминговые серсивы доступны при наличии подписки).

Ключевые события игры «Торпедо» — «Балтика» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» и «Балтика» стартовали в этом сезоне Кубка России с 4-го раунда вместе с другими клубами первой лиги. На предыдущей стадии черно-белые обыграли «КАМАЗ» (2:1), а балтийцы прошли «Луки-Энергия» (1:1, пенальти — 3:1).